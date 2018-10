Il primo congresso dei notai siciliani, a Catania il 19 ottobre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Previdenza, accesso alla professione e deontologia: sono alcuni dei temi del primo Congresso regionale promosso dal Comitato Notarile della Sicilia. Un incontro aperto ai Notai siciliani e un momento di confronto tra idee, progetti, richieste e proposte del Notariato regionale su temi di politica della categoria. Si terrà a Catania il 19 ottobre, alle 15.30, presso l’hotel Mercure Excelsior (piazza Verga, 39). Un incontro regionale in preparazione al Congresso nazionale che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre su ‘Semplificazione e innovazione: diritti e garanzie nell’Italia del cambiamento’, per chiamare la categoria notarile ad interrogarsi sul proprio futuro, di fronte alle novità dell’evoluzione t ecnologica ed alle spinte verso la semplificazione e la disintermediazione, nel rispetto del proprio ruolo di custode di certezze e di garante della legalità.

“L’idea è che il Congresso dei Notai siciliani diventi un appuntamento fisso, la seconda metà di ogni anno – dice il Notaio Renato Caruso, presidente del Comitato regionale -. Un momento di incontro e dibattito proficuo per la categoria. Si svolgerà alternativamente nella Sicilia occidentale e orientale in modo da consentire una partecipazione più ampia possibile”. Interverranno Salvatore Lombardo, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Melchiorre Macrì Pellizzeri, componente del Consiglio nazionale del Notariato, Francesco Attaguile, vice presidente della Cassa nazionale del Notariato. Nell’ambito del Congresso sarà presentata la guida per il cittadino “La Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e tutele”.

La quindicesima guida a cura del Consiglio nazionale del Notariato e divulgata insieme a 14 Associazioni dei Consumatori, offre una panoramica sui principali istituti giuridici a disposizione delle persone anziane per la gestione patrimoniale dei propri beni. Il 20 ottobre, dalle 9.30, sempre all’hotel Mercure Excelsior, si svolgerà il convegno dedicato a "Disciplina urbanistica e catastale: ruolo e responsabilità del Notaio", organizzato dal Consiglio Notarile di Catania.