Convocato il consiglio comunale per la privatizzazione dell'aeroporto

Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione ha convocato per lunedì 16 dicembre alle ore 11,15 una seduta dell'assemblea cittadina con all'ordine del giorno la privatizzazione dell'aeroporto di Catania. Alla riunione che è stata richiesta da diversi consiglieri, primo firmatario Salvo Di Salvo, sono stati invitati a partecipare l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, quello alle attività produttive Girolamo Turano, il Cda della Sac, il presidente della Sac Service, i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e i presidenti del primo e del sesto municipio. Da oggi, infine le sedute del consiglio comunale saranno trasmesse in diretta anche su YouTube, cliccando sul bottone in alto sulla home page del sito internet istituzionale del comune di Catania, grazie all'attuazione di un apposito canale ufficiale sollecitato nei mesi scorsi dal consigliere Luca Sangiorgio.