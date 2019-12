Privatizzazione aeroporto, Pogliese: "Unica via per lo sviluppo dello scalo"

Si è celebrata stamani una seduta dell'assemblea cittadina con all'ordine del giorno la privatizzazione dell'aeroporto di Catania. Alla riunione che è stata richiesta da diversi consiglieri, primo firmatario Salvo Di Salvo, hanno partecipato con il sindaco Salvo Pogliese, tra gli altri, l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, il presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Piero Agen, l’amministratore delegato della Sac Nico Torrisi e la componente del Cda Sac Maria Elena Scuderi. L’aula, durante il dibattito ha approvato due ordini del giorno: uno, primo firmatario il consigliere Giuseppe Gelsomino invita il sindaco a farsi promotore di ogni utile iniziativa per sostenere il progetto di realizzare una nuova pista dell’aeroporto; un altro, primo firmatario il consigliere Alessandro Nasca, affinchè l’amministrazione interloquisca con gli organi ministeriali competenti, per fare applicare anche all'aeroporto di Catania le agevolazioni per la continuità territoriale.

L’assessore regionale Marco Falcone durante il suo intervento ha puntualizzato: “La Regione Siciliana, dando l’assenso alla cessione delle quote maggioritarie, non ha concesso una delega in bianco ai vertici della Sac, e rimane vigile sull’intero iter della privatizzazione dello scalo di Fontanarossa. Il Governo Musumeci, infatti, ha chiesto un puntuale e strategico Piano industriale che dia prova degli investimenti aggiuntivi che gli eventuali acquirenti dovranno compiere rispetto a quelli già messi in campo dalla Regione. A garanzia degli interessi dei siciliani, dunque, abbiamo posto dei paletti per evitare potenziali svendite di uno scalo che non deve essere ‘condannato’ a rimanere strategico per la condizione di insularità della Sicilia, ma che dovrà esprimere tutte le naturali potenzialità di aeroporto a vocazione internazionale”.