Problema tecnico per un volo diretto a Vienna: attivate procedure di emergenza

Un problema tecnico ha fatto scattare, questa mattina, le procedure di emergenza. Lo comunica la Sac spiegando in una nota stampa che stamani su il volo OS 9404 dell'Austrian airlines in partenza per Vienna si è verficato un problema che ha portato ad abortire il decollo. L'aeromobile è rimasto al centro della pista, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che, dopo aver verificato le condizioni ed effettuato tutti i controlli, hanno dichiarato la zona sicura. L'aereo è stato trainato fino al parcheggio e i passeggeri sono regolarmente sbarcati. Non si sono registrati feriti.

A causa della pista occupata, il volo Ryanair FR 05513 proveniente da Malpensa delle 10,54, è stato dirottato a Comiso.