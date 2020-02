Problemi di staticità in un ponte, limitazioni di transito sulla provinciale 38

L’Ufficio Manutenzione Strade della Città metropolitana di Catania ha evidenziato, fuori dal centro abitato di Licodia Eubea, problemi di staticità al terzo ponte della strada provinciale 38/III, nel tratto compreso tra il bivio Scifazzo ( strada provinciale 38/II) e Botteghelle (strada provinciale 63). Per consentire il transito in sicurezza, l’Ente ha emesso un’ordinanza, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato, in base alla quale - confermato il divieto di accesso ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate - vengono introdotte ulteriori limitazioni. In particolare, mediante il restringimento ad una sola corsia di marcia, è obbligatorio transitare a senso unico alternato, con divieto di sorpasso. Il limite di velocità è di trenta chilometri l’ora. I conducenti sono obbligati a tenere un comportamento prudente. Adeguata segnaletica sul posto indicherà obblighi e limiti a cui attenersi.