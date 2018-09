Problemi nei Pronto soccorso, convocati i direttori in Regione

L'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, ha convocato per martedì prossimo, 11 settembre, una riunione nella sede di rappresentanza della Regione a Catania con i direttori delle strutture d'emergenza della città per affrontare le criticità dei pronto soccorso degli ospedali etnei.

Lo rendono noto Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, e Armando Coco, segretario generale della Cisl Funzione pubblica etnea.

"Ringraziamo l'assessore Razza - aggiungono i sindacalisti - per la tempestività con cui ha risposto al grido d'allarme lanciato sulla criticità del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Ma va comunque portata a compimento la riforma della sanità siciliana, con presidi territoriali previsti per alleggerire il carico dei pronto soccorso e abbattere le liste d'attesa per le visite specialistiche"