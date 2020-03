Processo "12 apostoli", udienza rinviata al 15 giugno

E' stato rinviato al prossimo 15 giugno, per la mancata notifica della convocazione dell'udienza all'Associazione cattolica cultura e ambiente presente come responsabile civile, il processo "12 apostoli" per presunti abusi sessuali su minorenni consumati in una comunità di ispirazione cattolica. Si celebra davanti la seconda sezione del tribunale di Catania. Tra i quattro imputati il 'santone' Piero Alfio Capuana, 75enne bancario in pensione, alla guida della comunità che avrebbe abusato di ragazzine tra i 13 e i 15 anni.