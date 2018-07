Processo WindJet, Federconsumatori ammessa come parte civile

La Federconsumatori è stata ammessa come parte civile nel processo, che si celebra dinanzi alla prima sezione penale del Tribunale di Catania, per la bancarotta fraudolenta di Wind Jet, con un buco di bilancio oltre 238milioni di euro. Lo rende noto l'associazione dei consumatori in una nota. Sul banco degli imputati ci sono 16 persone, tra cui l'ex patron della compagnia aerea e del Catania Calcio Antonino Pulvirenti.



La Federconsumatori, assistita dall'avvocato Fortunato Creaco, è stata riconosciuta come parte lesa, in rappresentanza di migliaia di passeggeri che, nell'agosto 2012, a seguito del fallimento della compagnia low-cost, rimasero bloccati negli aeroporti di mezza Europa e ai quali la Wind Jet non ha riconosciuto alcun rimborso per i biglietti che erano stati acquistati dai viaggiatori, tantomeno alcun risarcimento per i gravi disagi subiti.



Nel luglio dell'anno successivo, furono affidati alla Federconsumatori di Mascalucia, da parte dello Sportello SOS Turista, struttura gestita dalla stessa associazione nella sua sede di Modena, centinaia di procure provenienti da viaggiatori residenti in ogni parte d'Italia, i quali, nella loro qualità di ''creditori chirografari'' , esprimevano, attraverso gli avvocati Walter e Fortunato Creaco, consulenti legali Federconsumatori, il loro voto contrario alla proposta di concordato preventivo.