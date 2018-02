Produzione e spaccio di marijuana, arrestato 24enne

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di Adrano hanno tratto in arresto Maurizio Cortese di 24 anni, pluripregiudicato, resosi responsabile dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel corso dell’attività di prevenzione e correlato controllo del territorio, la volante, a seguito di controllo, ha constatato un eccessivo nervosismo da parte di un soggetto che si aggirava nella zona, pertanto ha proceduto ad una perquisizione personale. Addosso all’interessato, i poliziotti hanno trovato 7 dosi confezionate di marijuana con involucri di carta stagnola, del peso lordo complessivo di grammi 20.

Si è ritenuto pertanto di procedere alla perquisizione presso l’abitazione del soggetto dove sono state trovate, occultate dietro un lavabo, altre 86 dosi di marijuana, confezionate come le precedenti, del peso lordo di 200 grammi, nonché 2 piantine di cannabis in vaso, alte circa 17 cm con infiorescenze; sempre in casa veniva rinvenuta una lampada ad infrarossi atta alla coltivazione delle piante in questione.

In considerazione di quanto acclarato, Maurizio Cortese veniva tratto in arresto per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dandone notizia al Pm di Turno della Procura della Repubblica di Catania che ne disponeva la traduzione presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, ove permanere ristretto a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria.