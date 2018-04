Presentato a Catania un progetto sull'allerta tsunami

Implementazione del sistema di allerta tsunami per la popolazione, produzione delle linee guida per i comuni siciliani che opportunamente integrate saranno utilizzate da Malta e potenziamento della colonna mobile congiunta della Protezione civile siculo-maltese per garantire il tempestivo intervento in caso di calamità naturali nell'area transfrontaliera. Sono gli obiettivi del progetto "Simit Tharsy" - Programma Interreg V A Italia-Malta, che è stato presentato stamattina a Catania nella sezione di Scienze della Terra del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università.

"L'approccio innovativo di 'Simit Tharsy' - ha spiegato il dirigente generale della Protezione civile della Regione Siciliana ing. Calogero Foti - consiste nel migliorare ed implementare strutture transfrontaliere di Protezione Civile, incluso il monitoraggio e l'installazione di sistemi di allarme a Marzamemi, (frazione di Pachino in provincia di Siracusa) e a Marsaxlokk, a Malta, per aumentare la risposta in emergenza, superando potenziali limiti dovuti a condizioni burocratiche ed operative non sempre in linea".

"In aggiunta, l'approccio transfrontaliero - ha proseguito - garantirà un esempio operativo anche per altre zone esterne all'area di interesse che potranno adottare approcci analoghi nell'affrontare tematiche relative alla gestione dei rischi". L'idea progettuale beneficerà della maturata esperienza di cooperazione già sviluppata dallo stesso partenariato nell'ambito del progetto SIMIT, finanziato nell'ambito del Programma operativo Italia Malta 2007-2013 e dall'esperienza dei singoli partner in altri progetti a carattere nazionale o internazionale. Partner del progetto il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana (leader), gli atenei di Palermo e Catania, il Civil Protection Departmen e la University of Malta