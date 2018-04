La finanza porta i cani antidroga nelle scuole etnee per educare i giovani

Sono in corso, presso diversi istituti scolastici della provincia di Catania, gli incontri delle Fiamme Gialle etnee con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della sesta edizione del progetto "educazione alla legalità economica". I finanzieri sono stati ospitati presso il liceo scientifico “Archimede” e l’istituto tecnico economico e professionale “Majorana - Meucci” di Acireale, presso l’istituto comprensivo “San Domenico Savio” di San Gregorio di Catania, la scuola primaria del Comune di Paternò, il circolo didattico “Giovanni Verga” di Catania, il “Don Lorenzo Milani” di Randazzo, il “Mazzei Sabin” di Giarre e il liceo scientifico “E.Fermi” di Paternò. Nel corso degli incontri sono state illustrate le finalità del progetto che trae origine da un protocollo d’intesa tra la finanza ed il Ministero dell’Istruzione, realizzato per promuovere un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, l’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Con riguardo a quest’ultimo tema, hanno partecipato ad alcuni incontri anche le unità cinofile antidroga che hanno dato pratica dimostrazione dell’attività di controllo che i cani, grazie al loro fiuto, riescono ad eseguire fiutando lo stupefacente anche all’interno dei bagagli.