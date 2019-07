Il Comune avvia progetto di inclusione per i minori stranieri

Giovedì 4 luglio l'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo presenzierà alla manifestazione “Open day Civico Zero”. L' iniziativa rientra tra le attività di inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati previste nell’ambito del progetto Fami - Intrecci solidali, promosso dal Comune di Catania con i partner Save the Children Italia, cooperative Prospettiva, Nodo – Futura 89 e Marianella Garcia che saranno presenti con i rispettivi responsabili.

L'obiettivo è far conoscere il progetto, con i nuovi laboratori di cinema e musica in corso di attivazione a CivicoZero, e presentare il centro di via Gorizia, divenuto un luogo di riferimento per i minori stranieri non accompagnati che si trovano in strutture di accoglienza del territorio. I servizi offerti comprendono attività di supporto, orientamento e protezione oltre che percorsi di partecipazione attiva alla vita della comunità locale, con particolare attenzione alla dimensione educativa, formativa e sociale.