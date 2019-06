Porte aperte all'Università di Catania: dal 16 giugno via alla rassegna estiva

Settanta eventi, 50 serate, 10 location negli edifici storici dell'Ateneo, apertura ai Benedettini con l'Ottetto dell'Orchestra di Piazza Vittorio, la prima orchestra multietnica italiana, chiusura alla Villa Bellini con l'attesissimo concerto del rapper Carl Brave in "Notti Brave Summer Tour".

Grazie alla partnership con alcune delle maggiori istituzioni e associazioni culturali e artistiche cittadine e a una collaborazione istituzionale rafforzata con il Comune di Catania, l'Università ripropone per il quinto anno consecutivo "Porte aperte alla musica, al teatro, al cinema" mettendo a disposizione le sue sedi più prestigiose per lo svolgimento di una fitta serie di concerti e di manifestazioni teatrali e cinematografiche rivolte agli studenti, ai futuri studenti e tutti i cittadini catanesi, che l’anno scorso ha richiamato oltre 10 mila spettatori. “Quest’anno contiamo di avere ancora più spettatori – ha premesso il rettore Francesco Basile, presentando l’iniziativa nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Ateneo -, grazie ad un importante sforzo organizzativo che ci permette di aumentare il numero di eventi, e invitiamo in particolar modo i nostri studenti e i liceali che potranno diventarlo presto”.

Il cartellone di iniziative sostiene, anche quest'anno, la campagna di promozione e di informazione “Studia con noi", in vista dell'immatricolazione ai corsi di studio del nuovo anno accademico, e usufruisce del contributo di Creval, istituto cassiere dell’Ateneo. “A tutti i nostri iscritti – ha proseguito il rettore, ringraziando per la stretta collaborazione il Comune di Catania – puntiamo ad offrire, oltre a una formazione di qualità, anche sempre più servizi e proposte culturali”.

"Porte aperte”, che si terrà dal 16 giugno al 2 agosto, intende infatti riaffermare il ruolo di Catania come grande città universitaria e offrire un contributo originale all’estate catanese. Si tratterà, in totale, di oltre settanta eventi di grande richiamo nell'arco di quasi due mesi, gratuiti o con biglietti a prezzi scontati per gli studenti e la comunità universitaria, che costituiranno un'importante occasione per promuovere la città e il suo ateneo.