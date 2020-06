Pronto Soccorso del Policlinico, minaccia infermiera e aggredisce poliziotto

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Giuseppe Viglianesi, 63enne, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale aggravate nonché per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri, il personale del commissariato di Borgo Ognina, in servizio presso il posto di polizia a supporto dell’attività del Pronto Soccorso del ’"Policlinico Vittorio Emanuele", ha arrestato Viglianesi perchè dava in escandescenze urlando nella sala d’attesa del triage nei confronti di una infermiera, a causa di lamentele dello stesso durante l’attesa. L’operatore di polizia in servizio, intervenuto, è stato aggredito e minacciato. Intervenuti anche altri equipaggi della polizia, lo hanno bloccato e identificato. A seguito dell’aggressione il poliziotto è stato medicato riportando “…contusioni e graffi da aggressione..” con un a prognosi di giorni 7.

