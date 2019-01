"Mi vuoi sposare?", ma lei rifiuta: proposta di matrimonio in aeroporto

E' finita male la romantica proposta di matrimonio fatta da un ormai ex fidanzato ad una ragazza, in partenza presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Il palloncino portato al terminal non ha avuto l'effetto sperato. Pare che la madre della giovane abbia avuto un ruolo determinante nella vicenda, che ha suscitato pareri contrastanti. Tra gli utenti di Facebook - che ovviamente non possono sapere cosa ci sia dietro una storia simile - c'è chi rincuora l'inguaribile romantico, indicando come "fortuna" il diniego della sposa, accompagnata da una suocera tanto autoritaria da "sgridare" il pretendente in aeroporto.