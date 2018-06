"Prospettiva rosea", la salute delle donne a Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Quanto influisce lo stress sul benessere fisico? Cosa cambia quando cambia il livello degli ormoni in circolazione?In menopausa dobbiamo mangiare più formaggi per contrastare l'osteoporosi? Per dimagrire abolisco le "quattro P" (pane, pasta, pizza, patate), o vado in palestra 7 giorni su 7? Se ne parlerà mercoledì 13 giugno a Catania, Palazzo della Cultura (Platamone), insieme al dr. Mauro Mario Mariani, "mangiologo" tv a Buongiorno Benessere e Linea Bianca su RAI 1. Questi ed altri quesiti, in un gioco delle parti divertente e ricco di utili spunti, tra il Dr. Mariani e un'ideale platea di donne, quelle donne che, in un difficile equilibrio tra vita, lavoro, affetti, spesso trascurano il proprio benessere. Ma la bellezza e lo star bene sono sempre il risultato del bilanciarsi di 3 aspetti fondamentali: energia, chimica e "soma", ovvero quella fisicità che si manifesta in sintomi a volte complicati da gestire. NAMED®, per celebrare 30 anni di successi nel campo dell'integrazione e della prevenzione e per ringraziare tutte le donne che ogni giorno scelgono la medicina naturale per mantenersi attive e in forma, presenta Prospettiva Rosea, una serie di "Atti unici" davvero speciali, ideati e interpretati proprio dal dr. Mariani. I dialoghi di Prospettiva Rosea: tanti temi legati alla salute, incontri gratuiti ed aperti a tutti in cui spiegare... senza mai annoiare!