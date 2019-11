Gli agricoltori in sit-in contro i debiti e l'aumento delle spese

“Andare oltre la sospensione dei ruoli, stabilire un tavolo tecnico che affronti nel merito le questioni relative ai bilanci consortili e agli aumenti spropositati delle tariffe e supportare, con interventi urgenti, le imprese agricole già fortemente provate”. Lo chiedono a gran voce Pippo Di Silvestro, presidente di Cia Sicilia Orientale, Giovanni Selvaggi, presidente di Confagricoltura Catania e Salvatore Marino per Alleanza Cooperative, del Coordinamento Agrinsieme Catania che per lunedi 11 novembre, alle 10.30 davanti la sede del capoluogo etneo del Consorzio di bonifica in via Centuripe 1 hanno chiamato a raccolta gli agricoltori della Sicilia Orientale.

“Il debito ammonta a 100 milioni di euro- dice Pippo Di Silvestro- ora è necessario andare oltre con urgenza e stabilire un percorso che chiuda i debiti e liberi gli agricoltori da tutte le pendenze passate”. “Bene la sospensione dei ruoli consortili annunciata dal presidente della regione Siciliana Nello Musumeci- spiega Giosuè Catania responsabile Regionale della Cia per i Consorzi di Bonifica- ma per evitare che il problema si ripresenti, bisogna trovare una soluzione ragionevole e definitiva che eviti di scaricare sugli utenti il frutto di cattive gestione e di aumenti dei ruoli fuori di ogni logica che rischiano di penalizzare le aziende agricole.