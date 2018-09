Protesta disabili, Comune disponibile a garantire trasporto a tutti

“Sono moderatamente ottimista per la soluzione di potere assistere con le cooperative del privato sociale che si sono rese disponibili col Comune tutti i 109 disabili che hanno necessità di essere trasportati negli istituti di cura. Dobbiamo superare un ostacolo burocratico con la Motorizzazione per un bus che la stessa Oda metterà a disposizione e rispondere così concretamente ai disagi delle famiglie causate dalle note difficoltà dell’istituto diocesano”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese a conclusione di una riunione con le famiglie che il primo cittadino ha voluto incontrare insieme all’assessore Giuseppe Lombardo dopo la manifestazione promossa in piazza Università contro i vertici dell’Oda che non garantisce più il servizio di trasporto dei disabili per cui il Comune paga la retta.

Durante la riunione a cui hanno partecipato anche il direttore dell’Oda Santo Nicosia, una delegazione sindacale della Cgil e il presidente dell'associazione per disabili Come Ginestre Salvo Mirabella, il sindaco e l’assessore si sono impegnati a trovare una soluzione praticabile grazie anche alla disponibilità dell'Oda a fornire un mezzo efficiente per fare trasportare i disabili: “Mercoledì -ha aggiunto Pogliese- l’assessore Lombardo incontrerà le cooperative per chiudere la nuova intesa che noi consideriamo prioritaria per dare adeguate risposte alle famiglie che hanno bisogno di questo servizio essenziale che va garantito per tutte le 109 famiglie”.