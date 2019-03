Corteo di protesta per i lavoratori Sirti: attesa per incontro al Mise

Corteo di protesta dei lavoratori della Sirti di Sicilia e Calabria oggi a Catania. I lavoratori delle sede Sirti siciliane di Palermo e Catania e dello stabilimento di Catanzaro hanno sfilato fino alla Prefettura della città etnea per dire no agli 833 licenziamenti annunciati a livello nazionale dall’azienda. In prefettura una delegazione unitaria delle organizzazioni sindacali, insieme ai lavoratori, è stata ricevuta dal viceprefetto.

“Abbiamo chiesto al viceprefetto di riferire al governo la nostra indisponibilità ad accettare anche un solo licenziamento: parliamo di un settore che non in è crisi ma, al contrario, pieno di lavoro – dichiarano i segretari Fiom Cgil Palermo Angela Biondi e Francesco Foti, e Giuseppe Romano, coordinatore Rsu Sirti - Non si può scaricare sui lavoratori il sistema degli appalti e subappalti sempre più al ribasso. È necessario che il governo intervenga, a partire dai gestori della telefonia, ponendo regole al sistema ed è altrettanto necessario che l’azienda apra la discussione. E per farlo, deve sospendere le procedure di licenziamento avviate il mese scorso”. All'incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, la Fiom Palermo, la Fiom Catania e la Cgil di Catania. Domani si terrà al Mise il confronto col governo. I lavoratori mantengono lo stato di agitazione e il blocco per viaggi, trasferte e straordinario. Con quella di oggi di Sicilia e Calabria è partita la “settimana della lotta”, con manifestazioni interregionali in tutte le sedi per coprire a scacchiera il territorio nazionale.