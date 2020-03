Venti dipendenti della Protezione Civile aiuteranno chi non può muoversi

Una ventina di dipendenti del servizio di Protezione Civile del Comune di Catania hanno messo, volontariamente ed a titolo gratuito, la propria prestazione professionale a disposizione delle iniziative del Comune in relazione all’emergenza Covid 19. In una lettera, i dipendenti della Protezione Civile hanno specificato che l’opera di volontariato sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro e dei compiti d' istituto. Si tratterà, in particolare, di attività di call center, recapito farmaci e pasti a chi non può muoversi da casa, insieme a quant’altro dovesse servire per fronteggiare l’emergenza.

"Un’iniziativa – scrivono i dipendenti- che nasce dalla consapevolezza che “ le risorse umane ed economiche da impiegare nella nostra città sono esigue”. Un importante gesto di solidarietà, da parte tra l’altro di operatori specializzati nella gestione delle emergenze, in un momento particolarmente delicato.