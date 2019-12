Siglato protocollo contro la violenza domestica tra Asp e Procura

La Procura etnea ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Asp e le aziende ospedaliere "Garibaldi", "Cannizzaro" e Policlinico "Vittorio Emanuele" finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico per la condivisione di dati utili per un più efficace contrasto della violenza domestica e di genere.

L'iniziativa, una tra le prime sul territorio nazionale - come spiega una nota - fa seguito alla legge ribattezzata "codice rosso", che ha innovato e modificato la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere.

La legge infatti raccomanda alle Regioni di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per consentire alle Aziende sanitarie e regionali di essere in rete.

Il progetto, avviato in sinergia con l'assessore alla Salute Razza, si é avvalso - come conclude la nota - "della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha curato gli aspetti relativi alla protezione dei dati, anche alla luce della normativa prevista dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)".