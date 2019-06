Università, ecco i nomi dei nuovi diplomati in psicologia forense

Si è svolta giovedì scorso, nell’aula magna del Palazzo centrale, la cerimonia di consegna dei diplomi agli iscritti al “Master di II Livello in Psichiatria e Psicologia Forense” per l'anno accademico 2017 – 2018. Per l'occasione Roberto Catanesi, professore ordinario di Psicopatologia Forense dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ha tenuto la lettura magistrale dal titolo: “Psichiatria forense della terza età”.

A seguire, la consegna dei diplomi ai dottori: Alessia Affronto, Grazia Maria Altavilla, Giulia Bonaccorso, Claudia Maria Bonfiglio, Guerino Carmelo Carnevale, Simona Cristaldi, Danila Maria Di Paola, Angela Giannetto, Serena Iosia, Giuseppe Leonardi, Daniela Malannino, Massimiliano Occhipinti, Ezio Pagano, Anna Pappalardo, Sabrina Reale, Mario Scordo, Daniela Sidoti, Anna Spina, Rosaria Stimoli, Giuseppe Zisa.

“Si tratta di un master estremamente professionalizzante – ha osservato il rettore Basile -, che è giunto alla settima edizione, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dai docenti del comitato scientifico e grazie alla proficua collaborazione con il Tribunale di Catania, che permette di calibrare ogni anno l’attività didattica sulle esigenze del territorio e degli enti locali.Gli allievi – ha sottolineato Aguglia - hanno partecipato con grande interesse e motivazione al percorso formativo acquisendo adeguate competenze che consentono loro di poter rispondere in maniera aggiornata e professionale alle richieste di collaborazione del Giudice, sia in ambito civile che penale”.