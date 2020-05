Pub aperto durante lo stop: attività sospesa

Gli agenti della squadra della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Catania hanno notificato al titolare del pub “Area 51” il provvedimento di chiusura adottato dal Questore Mario Della Cioppa nei confronti dell' esercente: dovrà rimanere chiuso per ben 15 giorni. Il titolare del pub “Area 51”, forse per tenere fede al mistero evocato dalla sua insegna, la notte dello scorso 11 maggio 2020 ha “misteriosamente” aperto il locale, in barba a ogni imposizione normativa di prevenzione del contagio. L’intervento degli uomini delle Volanti, che hanno colto sul fatto titolare e gli avventori che stavano consumando bevande alcooliche all’interno del pub, ha “cristallizzato gli eventi, che sono stati primariamente sanzionati ai sensi del Dpcm del 25 marzo 2020, che sospende le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande In quel caso, con l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale, è stata inflitta la sospensione dell’attività per 5 giorni, anche in applicazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nr. 17 del 18.04.2020. Con l’intervento del Questore, adesso il pub dovrà rimanere chiuso per ben 15 giorni, che decorreranno dal termine della prima misura sanzionatoria, quindi dal 16 maggio.

