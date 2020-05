Pub aperto e clienti al bancone: sanzioni per il titolare

Nel corso della serata di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio sulle norme di contenimento del contagio da covid-19, agenti delle Volanti in transito in via Coppola, hanno notato all’interno del pub denominato “Area 51” delle persone che stavano consumando cocktail al bancone. I poliziotti hanno quindi identificato il proprietario dell’esercizio commerciale, più volte sottoposto a procedimenti amministrativi in passato. A seguito dell’accertamento, con l'aiuto della Polizia municipale, l'uomo è stato sanzionato per la violazione delle misure di contenimento previste dal DPCM 19/2020, con l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per la durata di cinque giorni. Sono in corso valutazioni sull’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del titolare dell’esercizio pubblico.

