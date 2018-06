Pubblica foto osè dell'ex compagno su Facebook: 33enne denunciata

Nella giornata di ieri, a seguito di denuncia sporta dalla vittima, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha denunciato in stato di libertà una donna di anni 33 per i reati di sostituzione di persona, minaccia e diffamazione online ai danni dell’ex marito e della sua compagna. A seguito di attività investigativa, è emerso che la citata donna avrebbe creato un account su un noto social network riconducibile all’ex convivente e, in tale contesto, ha pubblicato molteplici fotografie e, tra queste, alcune di nudo riferite probabilmente al periodo della convivenza e per questo in suo possesso; continuando col minacciare e diffamare l’attuale compagna con frasi intimidatorie e offensive

Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno denunciato una 33enne per sostituzione di persona, minaccia e diffamazione online ai danni dell’ex marito e della sua compagna.

