Pubblica Istruzione: assegnate le premialità per le scuole vincitrici dei concorsi teatrali

In arrivo le premialità destinate alle scuole vincitrici dei concorsi teatrali “Prima di tutto si deve imparare a essere d'accordo e “Fare subire prepotenza è un gioco che non mi piace”, promossi dall'assessorato alla Scuola su tematiche di particolare rilevanza socio-educativa. In corso di accreditamento, comunicano gli uffici della Pubblica Istruzione, anche le risorse del concorso “Cento idee per Catania - I ragazzi per i ragazzi”, incentrato sulle idee-progetto di riqualificazione urbana della città. "In un'ottica di attenzione per le fasce di utenza più deboli - sottolinea l'assessore alla Scuola Maria Ausilia Mastrandrea - l'Amministrazione assegna le premialità alle istituzioni scolastiche, primarie e secondarie di primo grado, per le esigenze degli alunni che appartengono a famiglie in condizioni di disagio socio-economico".

Le risorse garantiranno ai ragazzi l'acquisto di beni vari e la partecipazione ad attività parascolastiche come gite d'istruzione, spettacoli teatrali, visite ai musei. Gli istituti scolastici riceveranno inoltre a breve anche le somme previste per la piccola manutenzione degli edifici e la cura del verde e, relativamente alle primarie, per l'acquisto di materiale didattico e vario, sussidi audiovisivi, cancelleria. “Si tratta – precisa l'Assessore - di un supporto allo svolgimento dell'attività didattica e consentirà alle scuole di provvedere alla risoluzione delle problematiche di manutenzione velocizzandone le procedure”.