Pubblico impiego, la commissione consiliare incontra i sindacati

La commissione consiliare permanente “Lavoro” presieduta da Salvo Di Salvo, in una riunione coi segretari provinciali delle organizzazioni del comparto della funzione pubblica CISL Armando Coco e Michele Scapellato, Uil Stefano Passarello e Salvo Motta, CGIL Fabrizio Perricone, Ugl Orazio Musumeci, Cisal Antonio Santonocito e Pippo Scalia e CSA Orazio Allegra, ha stabilito un incontro a cadenza mensile, che possa permettere di approfondire le questioni che riguardano la formazione, la sicurezza e i diritti dei lavoratori. Si è trattato di un primo incontro dai caratteri generali che ha riguardato le funzioni del Personale, Formazione e Sicurezza delegate alla Commissione. “È stato un'incontro piuttosto proficuo –ha dichiarato il presidente della commissione Salvo Di Salvo- che nel ringraziare i segretari Sindacali, ha rilanciato l'idea che in questi momenti di preoccupazione generale, è necessario fare sistema tra le istituzioni del Consiglio Comunale e i Sindacati rappresentanti dei lavoratori, per assumere in sinergia misure di promozione e valorizzazione ma anche di tutela dei dipendenti e dei cittadini”.