Misterbianco, i cittadini puliranno dai rifiuti la via Campanarazzu

“Let’s Clean Up Europe” farà tappa anche a Misterbianco, per salvaguardare e proteggere il territorio. Dusty parteciperà attivamente alla sesta edizione della manifestazione contro l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti. Insieme all'amministrazione comunale, sabato 22 giugno dalle 10 alle 13 in via Campanarazzu, Dusty fornirà guanti, pinze e sacchi per la raccolta dei rifiuti, per realizzare una grande raccolta rifiuti.

La partecipazione è aperta a tutti. Un’iniziativa nata per restituire decoro ad un sito apprezzato e amato dagli abitanti di Misterbianco per la storicità e la sua simbologia. Il Comune di Misterbianco sarà parte attiva nel salvaguardare e tutelare il decoro urbano dopo l'operazione di pulizia messa in atto dai cittadini. A bonifica ultimata, una squadra di operatori ecologici provvederà a portare il materiale rimosso nelle piattaforme della differenziata.