Volontari ripuliscono dai rifiuti parco Falcone con il supporto di Dusty

Ben 15 i sacchi di rifiuti raccolti durante la pulizia straordinaria di Parco Falcone ad opera dei volontari, supportati da Dusty. Sono 11 per le frazioni indifferenziabili – cioè quelle che non possono essere avviate al riciclo – 2 per la plastica e 2 per bottiglie e residui di vetro. Una quantità rinvenuta per la maggior parte negli angoli più nascosti e meno visibili del Parco. A conclusione dell’intervento, gli operatori Dusty hanno ritirato sia i sacchi che i contenitori carrellati messi a disposizione proprio per la ripulitura straordinaria, insieme ad altro materiale tecnico come guanti e pinze.

