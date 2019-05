Parco Falcone riqualificato in ricordo della strage di Capaci

Nuovo appuntamento per la riqualificazione del Parco Falcone, luogo simbolo dell’impegno civile. In occasione dei 27 anni dalla strage di Capaci, "CittàInsieme", "Nuova Acropoli" e "Whole – urban renewal" organizzano per domenica 26 maggio dalle ore 9 alle ore 13 una giornata di riqualificazione del Parco urbano dedicato al giudice Giovanni Falcone. Armati di fiori, scope, guanti, vernici, pennelli e di buona volontà, i volontari si prenderanno cura di un bene che appartiene a tutti, rendendolo più bello.