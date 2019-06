Gravina, arriva un contratto a tempo indeterminato per i pulizieri

Con la firma dei contratti a tempo indeterminato si è definita la situazione dei dipendenti ex Agt che si occupano dei servizi di pulizia negli edifici comunali. A darne notizia è il sindaco Massimiliano Giammusso. "In questi mesi siamo stati sempre al fianco dei lavoratori, dal momento della messa in liquidazione dell'Agt multiservizi. Con l'affidamento temporaneo del servizio alla nuova ditta – ha commentato il primo cittadino - restituiamo serenità a questi lavoratori in attesa dell'appalto definitivo". A seguire l'iter per l'affidamento del servizio e le modalità contrattuali di assunzione dei lavoratori è stato l'assessore con delega al Patrimonio Alfio Cannavò.

"Dopo i tavoli tecnici con la nuova ditta affidataria, la General Service, a cui hanno partecipato sia i rappresentati sindacali che i lavoratori stessi, abbiamo raggiunto l'obiettivo: tutti i lavoratori hanno firmato i contratti a tempo indeterminato che consentiranno una continuità del posto di lavoro anche in vista del nuovo affidamento". Anche il segretario Uil Trasporti Catania Uccio Lauricella ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "Abbiamo lavorato in sinergia con l'amministrazione per dare risposte ai lavoratori che avevano bisogno di certezze – ha commentato Lauricella – sono stati garantiti i livelli occupazionali del personale già impegnato nel servizio di pulizia, sia in termini di monte ore che in termini di applicazione del contratto di categoria multiservizi".