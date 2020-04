Fuggono da un posto di controllo ma vengono arrestati con droga e contanti

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato il 20enne Giuseppe Sammataro di Paternò ed il 24enne Barbaro Luca Maria Cosentino, perché responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due sono stati beccati durante un controllo dei carabinieri per garantire il rispetto delle disposizioni governative sul

contenimento epidemico da COVID-19 nei pressi della rampa d’uscita del centro commerciale Etnapolis in contrada Valcorrente. I militari hanno notato che il guidatore di una Panda, con un passeggero a bordo, stava tentando di defilarsi dalla coda di autovetture in attesa del controllo per immettersi in un’altra rampa, così cercando una

via d’uscita. Immediatamente i militari, dopo aver fatto defluire velocemente le autovetture incolonnate, si sono

posti all’inseguimento dei fuggiaschi riuscendo a bloccare loro la strada con l'auto di servizio.

Così i due sono stati fermati e dentro l'auto vi era "l'inconfondibile" odore di marijuana: i carabinieri hanno trovato sotto il tappetino del passeggero anteriore una busta di cellophane contenente 320 grammi di marijuana e la cospicua somma di quasi 2500 euro. I due arrestati, sanzionati anche per la violazione alle disposizioni governative per il contrasto al COVID-19, sono stati posti agli arresti domiciliari.

