Pusher di crack e cocaina tenta la fuga: rintracciato e arrestato

Nella tarda serata di ieri, personale delle Volanti ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Salvatore Marino, del 1990, pluripregiudicato. Gli agenti, nella zona di Villaggio Sant’Agata, avendo notato un’utilitaria in transito, hanno deciso di procedere al controllo della macchina e del suo conducente, un pregiudicato già noto agli agenti. Quest’ultimo, tuttavia, alla vista della polizia ha accelerato repentinamente l’andatura, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità, terminato in via Geremia dove il malfattore è riuscito a far perdere momentaneamente le proprie tracce. I poliziotti, costantemente in contatto via radio con la Sala operativa, hanno diramato modello e targa della macchina ricercata.

Le ricerche sono continuate nei luoghi solitamente da lui frequentati, in particolare presso un’abitazione ubicata nel quartiere San Cristoforo. In effetti, appena giunti sul posto il Marino è improvvisamente uscito da un ripostiglio prospiciente il cortile dell'abitazione, tentando di fuggire a piedi, ma è stato subito bloccato. Marino ha quindi ammesso le proprie responsabilità e infatti, all’interno del ripostiglio in cui si era rifugiato, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30 grammi di crack e 3,20 grammi di cocaina, la somma di 255 euro ritenuta provento di attività illecita, un bilancino di precisione, un taccuino con appunti di cifre e nomi e materiale vario per il confezionamento della droga. Sono stati bloccati inoltre due giovani che hanno dichiarato ai poliziotti di trovarsi in quel luogo proprio per acquistare droga: entrambi sono stati sanzionati ai sensi delle norme “antiCovid”. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno, è stato rinchiuso presso il carcere di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida.