Pusher morde carabiniere per evitare l'arresto, denunciati anche i familiari accorsi a sostegno

Ha tentato di tutto per evitare l'arresto: ha morso un carabiniere al petto e si è fatto aiutare anche da alcuni famigliari per provare la fuga. Ma non c'è stato nulla da fare per Eugenio Marchese, di 25 anni, arrestato per spaccio, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiali.

I fatti sono avvenuti in un servizio di controllo, da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale, in via Fratelli Gualandi nel quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno notato un capannello di persone le quali, appena avvertita la loro presenza, sono fuggite in più direzioni.

Marchese, agguantato dai carabinieri, ha cercato di fuggire mordendo un carabiniere al petto ed è stato spalleggiato da conoscenti e da alcuni familiari che accorsi hanno inveito contro i miliari spintonandoli per evitare l’arresto.



Momenti di forte tensione terminati quando i carabinieri sono poi riusciti a far salire in auto l’uomo, conducendolo nelle caserma di San Giuseppe la Rena. Effettuata quindi una più accurata perquisizione al borsello di Marchese i militari hanno trovato circa dieci grammi di marijuana già “steccata” e pronta per la vendita al minuto nonché 80 euro, mentre in due buste 100 e 125 euro, tutti in banconote di piccolo taglio.

Adesso Marchese è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, mentre due dei familiari intervenuti in suo favore sono stati denunciati per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.