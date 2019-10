Pusher per tutti i gusti: in manette 32enne

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato il 32enne catanese Giuseppe Boscarino, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Senza soluzione di continuità l’attività antidroga degli uomini del Nucleo Operativo che l’altra sera hanno beccato il pusher mentre piazzava delle droga ad un acquirente. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 4 grammi di “cocaina”, 12 grammi di “marijuana”, 1 grammo di “crack”, nonché 70 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.