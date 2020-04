Pusher stakanovista nuovamente arrestato a San Berillo

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 21enne cittadino extracomunitario Saladou Ceesay, di origine gambiana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’extracomunitario, un habituè di quel quartiere, vanta già tre arresti nel suo palmares dalla fine di gennaio e stavolta, come le altre, è stato ancora una volta pizzicato mentre cedeva dosi di droga ad occasionali acquirenti, sempre nel quartiere di San Berillo e precisamente in via Pistone. Bloccato mentre i clienti si dileguavano per quel dedalo di viuzze, è stato trovato in possesso di sei dosi di marijuana ed una di cocaina.

