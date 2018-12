Qualità della vita, Catania riacquista nove posizioni in classifica

Il primo posto l'ha vinto Milano, piazzandosi sul gradino più alto del podio nella tradizionale classifica stilata dal Sole 24 Ore. Per la prima volta il capoluogo lombardo sale così tanto in alto, seguito da Bolzano e Aosta. Fanalino di coda, per la quarta volta in questa 29esima edizione, per l'intero stivale è invece Vibo Valentia, al 107esimo posto.

Tra le città della Sicilia Catania risale la classifica di ben nove posizioni e si piazza a quota 84, preceduta da Siracusa all'82esimo posto e seguita all'87esimo da Palermo. E' Ragusa con il suo 73esimo posto la provincia siciliana con la migliore vivibilità, Enna è invece la peggiore, con la sua 102esima posizione.

Le province dell'isola che scendono in classifica rispetto allo scorso anno, oltre a Enna, sono Caltanissetta (-8) e Messina (-7). Salgono Agrigento (+3) Trapani (+10), Palermo (+10), Catania (+9), Siracusa (+6) e Ragusa (+7).