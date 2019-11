Quarta municipalità, via Don Gnocchi: tombino pericoloso

I consiglieri della quarta municipalità Mirko Giacone e Giuseppe Ragusa si sono recati in via Don Gnocchi, in corrispondenza del civico n.2 su richiesta di alcuni residenti per constatare lo stato in cui versa un tombino.

“Tutte le mattine tanti veicoli attraversano questo tratto di strada, considerato che numerosi sono i residenti della via. A causa di un camion nei giorni scorsi il tombino si è spaccato e questo lo rende pericolosissimo e va immediatamente sostituito", dichiara il consigliere Giacone.

“ Questa zona merita più attenzione da parte dell’amministrazione centrale e dell’ufficio di presidenza della circoscrizione. In questa via giocano tanti bambini e non possiamo aspettare che succeda qualcosa prima di intervenire", conclude Ragusa.