Sport, in arrivo quasi 2 milioni di euro per il Campo di Atletica di Picanello

Grazie al Bando per le periferie stanno per arrivare a Catania quasi 2 milioni di euro per il Campo di Atletica leggera di PIcanello. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Enzo Bianco nel fare un visita agli atleti impegnati nei Campionati Italiani invernali di Pentathlon dei lanci Master.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto coperto, all'interno del quale si potrà svolgere quasi tutto il programma indoor. Ci sarà anche una piscina che potrebbe opsitare la pallanuoto,la zona riscaldamento degli altleti, la mensa, il bar e un grande parcheggio sotterraneo. Oltre a questo è previsto anche il rifacimento del manto erboso e della pista di atletica oltre a tutta una serie di interventi per migliorare la struttura all'aperto.

Grande attenzione, dunque, da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dello sport. Appena un mese fa, infatti, erano state reperite le risorse per procedere all'acquisto e installare entro entro i primi giorni di aprile i fari e i corpi illuminanti di sei impianti sportivi: il PalaNitta, il PalaSpedini, i campi di calcio Nesima, Duca d'Aosta, Velletri e IV Novembre di baseball e rugby.

"Lo sport - ha detto il sindaco Bianco - per una città è civiltà, è vita, è sviluppo di civiltà; crea le basi anche per contribuire a migliorare il futuro dei nsotri giovani: sia dal punto di vista fisico sia da quello sociale. Questo risultato, insieme agli altri da poco raggiunti, premia il grande impegno profuso dall'amministrazione comunale per portare gli impianti sportivi catanesi ad un livello dignitoso, adeguato alle legittime aspirazioni della nostra città".

Accompagnato dal suo consulente per lo Sport, Orazio Arancio, il sindaco Bianco, dopo essere stato accolto dal Presidente provinciale della Federazione Italiana Atletica Leggera, Giuseppe Sciuto, si è anche intrattenuto con gli atleti provenienti da tutte le parti d'Italia. Un'ottantina, ovviamente tutti over 40.