Questura, arrivano due nuovi funzionari in servizio

Da ieri, due nuovi Funzionari di polizia sono in forza presso la Questura di Catania diretta dal Questore Della Cioppa. Si tratta del vice Questore aggiunto dott. Fabio Aurilio 46 anni, nato in provincia di Torino ma di origini siciliane, residente a Catania. Nei ruoli della Polizia di Stato dal 1998, fino al 2008 nel ruolo agenti assistenti, poi, a seguito di concorso, in quello dei direttivi e dirigenti. Successivamente è stato Dirigente del commissariato di Piazza Armerina in provincia di Enna. E’ stato inoltre dirigente del commissariato di Avola, da dove proviene. Il Dott. Aurilio, al momento, è stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto della Questura.

L'atro funzionario è il commissario capo dott. Vincenzo Saitta, nato a Catania nel 1984. Entrato in polizia nel mese di febbraio 2016. Assegnato alla Questura di Vibo Valentia nel gennaio 2018, ha ricoperto fino al mese di novembre di quell’anno l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Personale e Tecnico Logistico. Successivamente è stato dirigente Upgsp di Vibo Valentia e sovrintendenza del posto fisso di Polizia di Tropea. Il Commissario andrà a Dirigere il Commissariato distaccato di Caltagirone. Il Questore Della Cioppa augura buon lavoro ai due Funzionari di Polizia. Catania, 19 maggio 2020.