Raccolta differenziata, cambia l'orario del porta a porta

A far data da lunedì 2 marzo 2020, come autorizzato dal Comune di Catania, l'orario di esecuzione del servizio di raccolta differenziata domiciliare nelle zone ("step") in cui vige il sistema porta a porta, inizierà alle ore 21,00 (anziché alle ore 22.00) e si concluderà alle ore 3,20.

Così ha comunicato l'azienda Dusty in una nota che aggiunge: "Si richiede pertanto la massima collaborazione delle utenze domestiche ed anche di quelle non domestiche, nel tenere conto di tale modulo orario, rispettando l'esposizione dei rifiuti all'esterno delle proprie abitazioni e delle proprie attività commerciali, che rimane invariata rispetto all'ordinanza sindacale emanata il 22/02/2019 con gli orari e le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti (ossia dalle 20.00 alle 22.30)".

"Si ricorda che i rifiuti differenziati devono essere inseriti negli appositi contenitori (mastelli o carrellati), servendosi sono ed esclusivamente di sacchetti trasparenti in plastica per le frazioni non organiche (carta, plastica, vetro, lattine); e di sacchetti di plastica biodegradabile per il rifiuto organico (ossia umido o scarti alimentari). Per la singola frazione "cartone" si invitano gli utenti ad esporla appiattita e piegata. È infatti assolutamente vietato l'utilizzo dei sacchi in plastica neri per qualunque frazione di rifiuto differenziato", aggiunge la nota.

L'Amministrazione comunale di Catania e la Dusty, invitano pertanto gli utenti a rispettare la tipologia dei rifiuti secondo quanto previsto nel calendario settimanale di raccolta, esponendo solo ed esclusivamente le frazioni indicate e avvalendosi dei contenitori che sono stati consegnati nel corso dei mesi scorsi.