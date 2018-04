Raccolta differenziata, premiazione dei comuni virtuosi

"Premiamo i comuni siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l'Isola all'ultimo posto in Italia". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della consegna dei riconoscimenti agli enti locali virtuosi per il riciclo dei rifiuti che si terrà oggi al Centro fieristico 'Le Ciminiere' di Catania.

Alla premiazione saranno presenti il presidente Musumeci, l'assessore regionale all'Energia e ai servizi di Pubblica utilità, Alberto Pierobon, il dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti, Salvo Cocina, e i presidenti delle Srr, le Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti della Sicilia.

La cerimonia di premiazione inizierà dopo l'inaugurazione della decima edizione del Salone internazionale per l'ambiente 'Progetto Comfort' che, anche quest'anno, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, di imprese e della comunità scientifica, impegnati sul fronte del rispetto per l'ambiente e della raccolta differenziata. Alcuni degli enti locali ai primi posti nella classifica regionale illustreranno i loro modelli di raccolta che fanno da apripista verso una Regione che intende intraprendere un percorso virtuoso sui temi del riciclo e dell'economia circolare.