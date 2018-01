Torna ad Acirale la domenica ecologica: raccolta rifiuti allo stadio

La prima giornata ecologica del 2018 è in programma domenica 21 gennaio. Tutti i cittadini acesi avranno nuovamente la possibilità di disfarsi in maniera corretta di rifiuti ingombranti e mettere così in ordine le proprie case. La raccolta si terrà nel piazzale Olimpia, presso il parcheggio dello stadio Tupparello, dalle 08.30 alle 12.30. Si potranno portare sfalci e potature di privati cittadini, televisori, schermi lcd, hi-fi, telefonini, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine, forni, climatizzatori, aspirapolveri, computer, stampanti, fax, attrezzature foto-video, batterie, macchine per cucire, mobili, armadi, poltrone, divani, sedie, porte, infissi, tapparelle, reti, materassi, brande, biciclette, specchi, vetri e contenitori di grandi dimensioni, pneumatici e altro.