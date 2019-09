Lungomare, i volontari organizzano una nuova raccolta rifiuti

L'estate non è ancora finita, ma ha lasciato una grande quantità di rifiuti sul lungomare di Catania. Un gruppo di cittadini volontari ha a creato una iniziativa per ripulire la scogliera sabato 14 settembre, con appuntamento alle ore 9 e 30 in piazza Nettuno. Si raccoglieranno i rifiuti lasciati nel tratto compreso tra l'istituto nautico ed il campo di basket. Dusty lo scorso marzo aveva supportato il gruppo RipuliAMO Cataniam per un evento analogo ed in tre ore erano stati riempiti 20 sacchi con 110 kg di rifiuti. La ditta provvederà a rimuovere la spazzatura, auspicando che alla pulizia segua una corretta raccolta differenziata. La partecipazione all'iniziativa è libera e aperta a tutti.