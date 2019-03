I volontari ripuliscono il lungomare, raccolti 20 sacchi di rifiuti

Famiglie, scolaresche, singoli cittadini, residenti catanesi: i catanesi hanno risposto in massa all’appello lanciato sui social dal gruppo “RipuliAmo Catania” che si era prefissato l‘obiettivo di ripulire parte del Lungomare. In poco meno di tre ore è stato bonificato a macchia di leopardo il Viale Artale Alagona, con particolare attenzione al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e Piazza Nettuno, punto di raccolta dove sono stati consegnati anche i guanti e i sacchi messi a disposizione dalla Dusty. E proprio dalla Dusty arriva la “pesatura” dei circa 20 sacchi pieni di rifiuti opportunamente differenziati: poco meno di 30 chili di plastica, 40 chili di legno, 20 di vetro e altrettanti 20 di cartone. La mission di raccogliere i rifiuti abbandonati per strada e tra gli scogli che costeggiano il lungomare è stata centrata.