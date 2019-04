Sub al lavoro per ripulire i fondali di San Giovanni Li Cuti

Il porticciolo di San Giovanni lì Cuti sarà ripulito dalla spazzatura accumulata sul fondo marino grazie ad una inziativa dell'asd Etna Divers, che hanno coinvolto anche altri gruppi locali di sommozzatori. Diversi gli sponsor, fra cui E-Distribuzione, società del gruppo Enel, sensibile al tema dell'ambiente e della biodiversità, che ha accolto subito l'iniziativa, finanziando l'acquisto di attrezzatura tecnica per il recupero dei rifiuti più ingombranti e che parteciperà con diversi volontari.

I rifiuti raccolti saranno smaltiti dalla Dusty, che si occupa della raccolta della spazzatura per il comune di Catania. La manifestazione, in programma il 14 aprile, si colloca in una serie di iniziative "plastic free" organizzate a tutela dell'ambiente del territorio.