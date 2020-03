Buceti: "Differenziata porta a porta in tutta la città"

Una raccolta dei rifiuti porta a porta che riguardi l’intera città di Catania e non solo le zone dove questo servizio è già attivo. Il presidente del IV municipio Erio Buceti lancia la proposta che mira a limitare ulteriormente lo spostamento dei cittadini in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Lancio un appello al Sindaco Pogliese, all’assessore Cantarella, alla Società Dusty e a tutte le istituzioni preposte affinchè questa iniziativa possa diventare operativa nel più breve tempo possibile- afferma il presidente Buceti- sono perfettamente consapevole che tale richiesta rappresenta un costo aggiuntivo per l'azienda Dusty e non è previsto nel capitolato d'appalto ponte ma, tenuto conto dell'emergenza, rappresenterebbe un importante segnale di vicinanza e contemporaneamente limiterebbe ulteriormente lo spostamento delle persone che, a piedi o in auto, ogni giorno devono muoversi per raggiungere il centro raccolta più vicino a loro”.