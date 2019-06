Coppia di ladri munita di "Jammer" bloccata mentre ruba da una Porche

I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato i catanesi Angelo Sava e Gaetano Grasso, durante un'operazione di controllo del territorio. I due si trovavano in via Gemmellaro,a Sant'Agata Li Battiati ed avevano appena infranto il finestrino di una Porsche Cayenne per impossessarsi di un borsello contenente valori ed effetti personali. Hanno tentato di fuggire a bordo di una Toyota Auris sulla quale era stato installato un sistema di “Jammer”, occultato all’interno del cruscotto, utilizzato dai ladri per inibire il regolare funzionamento dei telecomandi di chiusura centralizzata delle autovetture. I congegni sono stati sequestrati, la refurtiva restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari.