Ragalna, la terra torna a tremare: terremoto alle 19.30

Scossa di terremoto registrata nel tardo pomeriggio, esattamente alle ore 19:30:50 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 14.97 ad una profondità di 2 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose e persone. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania). (IN AGGIORNAMENTO)