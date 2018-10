Terremoto, nuovo scossa registrata a Ragalna

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata dai tecnici dell'Ingv e avvertità dalla popolazione intorno alle 16 a nord di Ragalna. La magnitudo rimane, per fortuna ancora bassa e si attesta intorno al 2.5. L'epicentro è stato registrato a 10 chilometri di profondità. Non si registrano al momento danni a cose e/o persone. Intanto dopo il sisma di sabato, oggi a Biancavilla, le scuole sono rimaste chiuse per le opportune verifiche di sicurezza.